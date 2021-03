M5S: Spadafora, 'credo che mia uscita fosse desiderio di qualcuno' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - L'uscita dal Movimento "credo che fosse più il desiderio di qualcuno". Lo ha affermato l'ex ministro Vincenzo Spadafora, esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7, riferendosi alle ipotesi di un suo abbandono degli M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - L'dal Movimento "chepiù ildi". Lo ha affermato l'ex ministro Vincenzo, esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7, riferendosi alle ipotesi di un suo abbandono degli M5S.

Ultime Notizie dalla rete : M5S Spadafora Napoli, Spadafora: "Io sindaco? Sarebbe sfida avvincente" Vincenzo Spadafora non esclude la possibilità di candidarsi a sindaco di Napoli. "Finché sono stato ministro l'ho sempre escluso", ha detto l'esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7. "E' una sfida avvincente,...

La transgenesi, dai 5 Stelle a Massimo Grillo Ci si fa aiutare dalla politologia per dare una definizione delle caratteristiche del nuovo M5S. ... Fico, D'Incá e Patuanelli di sinistra, lo stesso Di Maio, Crimi, Spadafora e Toninelli di centro ...

Vincenzo Spadafora non esclude la possibilità di candidarsi a sindaco di Napoli. "Finché sono stato ministro l'ho sempre escluso", ha detto l'esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7.

Vincenzo Spadafora non esclude la possibilità di candidarsi a sindaco di Napoli. "Finché sono stato ministro l'ho sempre escluso", ha detto l'esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7. "E' una sfida avvincente"