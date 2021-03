LIVE Perugia-Modena 1-0, Champions League volley in DIRETTA: è show di Leon, Canarini in difficoltà nel secondo parziale (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-13 Non passa in attacco Lavia, time-out per Giani. 15-13 Sbaglia anche Stankovic. 14-13 Falloso Ter Horst al servizio. 14-12 Primo tempo di Solè. 13-12 Bella diagonale di Vettori, che sta facendo la sua onesta partita. 13-11 E ancora un muro di Ricci, questa volta su Stankovic. 12-11 Anche Leon pesta, la linea dei tre metri però. 12-10 Pesta la linea dei nove metri Mazzone. 11-10 Bene in difesa Modena, poi arriva finalmente un attacco vincente di Petric. 11-9 Primo tempo di Mazzone, che sblocca la situazione per i suoi. 11-8 Stampatone di Rcci su Petric, continua il momento di difficoltà del serbo. 10-8 Leon è già in doppia cifra, Giani è costretto a chiamare time-out. 9-8 Pallonetto spinto di Leon su Mazzone, è ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-13 Non passa in attacco Lavia, time-out per Giani. 15-13 Sbaglia anche Stankovic. 14-13 Falloso Ter Horst al servizio. 14-12 Primo tempo di Solè. 13-12 Bella diagonale di Vettori, che sta facendo la sua onesta partita. 13-11 E ancora un muro di Ricci, questa volta su Stankovic. 12-11 Anchepesta, la linea dei tre metri però. 12-10 Pesta la linea dei nove metri Mazzone. 11-10 Bene in difesa, poi arriva finalmente un attacco vincente di Petric. 11-9 Primo tempo di Mazzone, che sblocca la situazione per i suoi. 11-8 Stampatone di Rcci su Petric, continua il momento didel serbo. 10-8è già in doppia cifra, Giani è costretto a chiamare time-out. 9-8 Pallonetto spinto disu Mazzone, è ...

