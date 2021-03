LG Wing | un' idea bellissima ma poco concreta La recensione

Ultime Notizie dalla rete : Wing idea

Agenda Digitale

... Full Metal Madness (1995), 19XX: The War Against Destiny (1995), Battle Circuit (1997), Giga(... Così come non si vede raccolta l'lanciata da SNK con la sua 40th Anniversary Anthology ( qui ...Ecco dunque arrivare verso la fine di gennaio le prime indiscrezioni sull'abbandono del progetto : l'piace, ma è rischiosa, e non si vuole fare la fine di LG. E di recente è arrivata un'...Ecco dunque arrivare verso la fine di gennaio le prime indiscrezioni sull'abbandono del progetto: l'idea piace, ma è rischiosa, e non si vuole fare la fine di LG Wing. Quella di LG è diventata ormai u ...Stando ad alcuni nuovi rumor, il produttore avrebbe cestinato i piani per la produzione dell’avveniristico smartphone srotolabile presentato solamente poco tempo fa al CES di La ...