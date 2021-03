La Pandemia dell’economia e della salute

Leggi su formiche

(Di martedì 2 marzo 2021) L’Istat, per il 2020, ha previsto un calo del Pil pari all’8,9%; nello stesso arco di tempo i decessi per covid-19 sono arrivati ad oltre 90.000. La Politica, di fronte allo sfacelo, sembra mettere da parte gli interessi di parte ma… torna ai fondamentali: la destra sta con l’IO, la sinistra con il NOI. Al centro stanno i distinguo, faceti per non cavar il ragno dal buco. Dunque l’Impresa da una parte, la Gente dall’altra. Bene, diamo un’occhiata: l’economia di un Paese risulta dall’insieme delle azioni, fatte per gestire le risorse scarse, con l’intento di generare ricchezza per i paesani. Azioni fatte da Agenti, all’uopo impiegati, a produrre beni e servizi per poi doverli prima acquistare, dopo consumare. Nellasta la condizione sufficiente per poter compiere quegli atti che generano ricchezza; necessaria poi per poterne godere. Essì, se il decesso ecatomba ...