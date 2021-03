La Lega non rinvia Lazio-Torino, e il Corriere di Cairo se la prende con Lotito (Di martedì 2 marzo 2021) Ci sono pochi dubbi sull’insensatezza della decisione della Lega di Serie A di non rinviare Lazio-Torino, partita “impossibile da disputare” perché l’Asl ha bloccato la trasferta della squadra di Nicola in quarantena. Una scelta di puro principio, che porterà alla sconfitta a tavolino del Toro, agli ovvi ricorsi e ad uno scontato annullamento della sanzione con recupero del match, visto il precedente di Juventus-Napoli. Sulla questione entra ovviamente a piedi uniti il Corriere della Sera, edito dal Presidente del Torino Cairo. Che critica la Lega “che invita il Torino a violare una disposizione dell’autorità sanitaria, una cosa che non sarebbe permessa a nessuno nel mondo fuori dal calcio”, e poi se la prende con ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Ci sono pochi dubbi sull’insensatezza della decisione delladi Serie A di nonre, partita “impossibile da disputare” perché l’Asl ha bloccato la trasferta della squadra di Nicola in quarantena. Una scelta di puro principio, che porterà alla sconfitta a tavolino del Toro, agli ovvi ricorsi e ad uno scontato annullamento della sanzione con recupero del match, visto il precedente di Juventus-Napoli. Sulla questione entra ovviamente a piedi uniti ildella Sera, edito dal Presidente del. Che critica la“che invita ila violare una disposizione dell’autorità sanitaria, una cosa che non sarebbe permessa a nessuno nel mondo fuori dal calcio”, e poi se lacon ...

