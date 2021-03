"Io sono str...", "Non devi lavorare". ?Che scontro tra Arisa e Rudy Zerby - (Di martedì 2 marzo 2021) Mariangela Garofano Come di consueto, nella puntata del 27 febbraio di Amici non sono mancate le liti tra i professori. Ad aver dato vita a siparietti velenosi questa volta sono stati Arisa e Rudy Zerbi, i quali hanno subito conquistato la vetta in tendenza sui social Frecciatine al vetriolo ad Amici, tra Arisa e Rudy Zerbi. Che i due professori abbiano pareri discordanti sulle esibizioni degli studenti del programma di Maria De Filippi, è ormai chiaro a tutti. E anChe nella puntata del 27 febbraio tra i due non sono mancate punzecchiature e commenti velenosi. Il battibecco tra i due colleghi ha inizio con l'esibizione di Raffaele, Che non è piaciuta a Rudy, secondo il quale il ragazzo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Mariangela Garofano Come di consueto, nella puntata del 27 febbraio di Amici nonmancate le liti tra i professori. Ad aver dato vita a siparietti velenosi questa voltastatiZerbi, i quali hanno subito conquistato la vetta in tendenza sui social Frecciatine al vetriolo ad Amici, traZerbi.i due professori abbiano pareri discordanti sulle esibizioni degli studenti del programma di Maria De Filippi, è ormai chiaro a tutti. E annella puntata del 27 febbraio tra i due nonmancate punzecchiature e commenti velenosi. Il battibecco tra i due colleghi ha inizio con l'esibizione di Raffaele,non è piaciuta a, secondo il quale il ragazzo ...

lous_milkshake : @Louis_Tomlinson @LTHQItaly @Shadow_Official SONO PREOCCUPATA A MAMMA, NON TI FAI VEDERE E MAGARI STAI SCIUPATO E I… - focessgds : jay che invece di sclerare come me e @grumpygds per aver scoperto che i nostri ragazzi sono str*nzi dentro mette gl… - LaFatinaBlu : @Frances14924568 Buon pomeriggio ??? Dipende da chi sparisce, quando gli amici non scrivono da un pò io li cerco e m… - fiordisale : @RenatoSouvarine @gdominici1968 @cocchi2a @Omantini @sandraebasta @Arturo_Scotto @articoloUnoMDP @ErBovetti… - lavocedigenova : Nursing Up, De Palma: 'Sono 300 mila volontari della protezione civile per il Piano Vaccini, uno strano modo di aff… -