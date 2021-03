Godzilla vs. Kong: svelata la durata del monster movie (Di martedì 2 marzo 2021) La durata di Godzilla vs. Kong,. nuovo atteso capitolo del monsterVerse diretto da Adam Wingard, sarebbe stata svelata da un sito web francese. La durata di Godzilla vs. Kong è stata svelata: 1 ora e 53 minuti, secondo quanto anticipato, è il tempo di durata del film di Adam Wingard, ultimo capitolo del monsterVerse targato Legendary Entertainment. A fornire l'informazione è il sito francese AlloCine (via Kaiju News Outlet). Se confermato, Godzilla vs. Kong sarebbe il più breve tra tutti i titoli del monsterVerse. primato, questo, che finora spettava a Kong: Skull Island, che ha una durata di 1 ora e 58 minuti. Il fatto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021) Ladivs.,. nuovo atteso capitolo delVerse diretto da Adam Wingard, sarebbe statada un sito web francese. Ladivs.è stata: 1 ora e 53 minuti, secondo quanto anticipato, è il tempo didel film di Adam Wingard, ultimo capitolo delVerse targato Legendary Entertainment. A fornire l'informazione è il sito francese AlloCine (via Kaiju News Outlet). Se confermato,vs.sarebbe il più breve tra tutti i titoli delVerse. primato, questo, che finora spettava a: Skull Island, che ha unadi 1 ora e 58 minuti. Il fatto ...

