Genocidio degli Uiguri: la pressione internazionale cresce (Di martedì 2 marzo 2021) La Cina sente la crescente pressione internazionale sulla questione del Genocidio degli Uiguri, un’etnia turcofona di religione islamica che vive nel nord-ovest del Paese. Riguardo a quanto successo nello Xinjiang, possiamo parlare di Genocidio, così come hanno dichiarato Stati Uniti e Canada. Il Paese asiatico sta però mettendo in gioco una campagna aggressiva senza precedenti Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) La Cina sente lantesulla questione del, un’etnia turcofona di religione islamica che vive nel nord-ovest del Paese. Riguardo a quanto successo nello Xinjiang, possiamo parlare di, così come hanno dichiarato Stati Uniti e Canada. Il Paese asiatico sta però mettendo in gioco una campagna aggressiva senza precedenti

Ultime Notizie dalla rete : Genocidio degli Iraq: parlamento approva progetto di legge con misure di compensazione per donne yazide sopravvissute ... dopo più di un anno dalla sua prima presentazione, la bozza per la legge sulle donne e ragazze sopravvissute ai crimini sessuali e al tentato genocidio della comunità etno - religiosa degli yazidi, ...

Il Congo tra passato, presente e futuro Si allude al genocidio perpetrato dagli Hutu contro la minoranza dei Tutsi. Un massacro a colpi di ... Tale è la preoccupante ondata degli strascichi della colonizzazione dalla polveriera africana che ...

Se l'Olanda indica la via all'Ue sul genocidio degli uiguri Formiche.net Genocidio degli Uiguri: la pressione internazionale cresce La Cina sente la crescente pressione internazionale sulla questione del genocidio degli Uiguri. Ecco quali sono per ora le sue reazioni.

Il genocidio - anche culturale - dei cristiani in Iraq Khalid Jamal Alber, direttore generale degli Affari Religiosi del Governo curdo iracheno ... Non fisica, perché non c'è stato un genocidio, anche se i morti sono stati tanti. Si tratta piuttosto di un ...

