Entra in casa e abusa di una minorenne con disabilità psichica: è caccia all'uomo (Di martedì 2 marzo 2021) L'uomo, approfittando dell'assenza della madre, rimasta fuori casa per un'ora circa, è Entrato nell'appartamento e ha approfittato della minore per poi fuggire a bordo di un'auto il cui modello non è ... Leggi su today (Di martedì 2 marzo 2021) L', approfittando dell'assenza della madre, rimasta fuoriper un'ora circa, èto nell'appartamento e ha approfittato della minore per poi fuggire a bordo di un'auto il cui modello non è ...

erroregenetico : stamattina mi sveglio da solx in casa. non ci sono abituatx perché solitamente c'è mia mamma in smart working. giro… - PalermoToday : Entra in casa e abusa di una minorenne con disabilità psichica: è caccia all'uomo - Today_it : Entra in casa e abusa di una minorenne con disabilità psichica: è caccia all'uomo - Ale_CNCC : RT @trattomale: Ci è stato rivelato che Tony entra in casa di vicino e magna. Quindi il suo percorso è 1- Ciotola di cucina 2- Ciotola del… - de_giovannna : RT @FrasiTolkien: “ It’s a clean sweep! “ 17 anni fa, Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re entra nella storia del cinema portandosi… -