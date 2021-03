E’ morto Dj Coccoluto | aveva 59 anni

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 marzo 2021) Èoggi Claudio, dj italiano famoso in tutto il mondo.59: si è spento a Cassino, accanto alla moglie e i figli. Da un anno lottava contro una malattia. Originario di Gaeta, per quarant’è stato protagonista, in console, della scena internazionale. Ha iniziato giovanissimo a mettere dischi.13quando nel negozio di elettrodomestici del padre sceglieva la musica in console. La sua carriera lo ha portato a suonare ovunque, i messaggi di cordoglio, sui social, arrivano infatti da ogni parte del mondo. Ha lavorato anche in radio, tra le altre a Radio Deejay, con il programma «C.o.c.c.o.». L'articolo proviene da Italia Sera.