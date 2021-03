Covid | Salvini | ‘questo sia ultimo Dpcm poi si torni a decreti legge’

matteosalvinimi : #Salvini: Dal 1° gennaio a fine febbraio 2019 quando ero al ministero dell'Interno c'erano stati 262 sbarchi, ora n… - ilriformista : Comandante logistico dell'Esercito, succede ad #Arcuri. Plaudono alla nomina #Salvini, #Renzi e #Tajani #Figliuolo… - LegaSalvini : ++ ADNKRONOS: «COVID, SALVINI: 'DI MAIO E SPERANZA DICANO SÌ A VACCINI DA SAN MARINO'» ++ - Matte_Schiavon : RT @liberalunicorno: Per Salvini il modello è San Marino, per Fratoianni è Cuba, Zingaretti dice di chiedere a Conte che dice di chiedere a… - kiara86769608 : RT @LucillaMasini: Covid. Twitter segnalerà chi scrive fake news sui vaccini. Quindi è la volta buona che ci togliamo dai maroni Salvini?… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini

Il Tempo

... commissario all'emergenza. Comunicata con una nota di Palazzo Chigi e non preceduta da alcun commento dell'interessato. Mentre Matteo Renzi e Matteocantano vittoria, la reazione della ...Arcuri, cioè Conte Arcuri commissario all'emergenza: molti errori, tante acclarate ... Dell'addio ad Arcuri si dichiarano soddisfatti, anzi entusiasti,, Forza Italia, Meloni, Renzi. M5S, ...Il presidente del Consiglio lo ha nominato al posto di Arcuri: "Lavorerò per la nostra Patria". Nel nuovo piano vaccinale, un sistema unico nazionale per la prenotazione e la somministrazione ...Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato a Rtl 102.5."A gestire la logistica del piano vaccinale c'è un generale dell'esercito che si è occupato di gestire la logistica in ...