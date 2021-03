Chi è Max Gazzè? Età, Figli, Ex Moglie, Testo Il Farmacista Sanremo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Max Gazzè, all’anagrafe Massimiliano Gazzè, è un cantautore e bassista italiano di 53 anni originario di Roma. Con 10 album all’attivo, numerosissime collaborazioni e 5 partecipazioni sul palco dell’Ariston, lo vedremo per la sesta volta al Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus. Canta il brano Il Farmacista, insieme a La Trifluoperazina Monstery Band. Chi è Max Gazzè ? Nome d’arte: Max Gazzè Nome vero: Massimiliano Gazzè Segno Zodiacale: Cancro Età: 53 anni Data di nascita: 6 luglio 1967 Luogo di nascita: Roma Professione: cantautore e bassista Altezza: 175 cm Peso: 75 Kg Tatuaggi: uno sull’avambraccio sinistro Profilo Instagram Ufficiale: @maxgazze Sito Ufficiale: maxgazze.it Seguici nel nostro profilo Instagram Ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di martedì 2 marzo 2021) Max, all’anagrafe Massimiliano, è un cantautore e bassista italiano di 53 anni originario di Roma. Con 10 album all’attivo, numerosissime collaborazioni e 5 partecipazioni sul palco dell’Ariston, lo vedremo per la sesta volta al Festival di, condotto da Amadeus. Canta il brano Il, insieme a La Trifluoperazina Monstery Band. Chi è Max? Nome d’arte: MaxNome vero: MassimilianoSegno Zodiacale: Cancro Età: 53 anni Data di nascita: 6 luglio 1967 Luogo di nascita: Roma Professione: cantautore e bassista Altezza: 175 cm Peso: 75 Kg Tatuaggi: uno sull’avambraccio sinistro Profilo Instagram Ufficiale: @maxgazze Sito Ufficiale: maxgazze.it Seguici nel nostro profilo Instagram Ufficiale: ...

Sonia9423543609 : RT @Rosmellovip: Dopo 30 secondi è arrivato il like di Max Qui secondo me fanno a gara a chi ha attivato le notifiche per vedere Dayane ?? #… - ELmayara_heda : RT @Rosmellovip: Dopo 30 secondi è arrivato il like di Max Qui secondo me fanno a gara a chi ha attivato le notifiche per vedere Dayane ?? #… - Rosmellovip : Dopo 30 secondi è arrivato il like di Max Qui secondo me fanno a gara a chi ha attivato le notifiche per vedere Day… - EureosCriss : RT @Potemkin959: @FelipeKarmelo Chi si oppone, come qui su twitter, sono solo i signori di mezza età o anche più in là con gli anni I giova… - CiroNoEuro : RT @Potemkin959: @FelipeKarmelo Chi si oppone, come qui su twitter, sono solo i signori di mezza età o anche più in là con gli anni I giova… -