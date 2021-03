(Di martedì 2 marzo 2021) Dicono di lei come della sposa di un principe. Bella, una chioma bionda fluente, e un passato da modella. Dalla Svezia, arriva. Da più di vent’anni accanto a Zlatan, lo svedese che il mondo considera uno degli attaccanti più forti di sempre. 11 anni più grande del campione, la sua compagna ha un innato riserbo, che manifesta non avendo neppure un profilo su Instagram. Ma venerata dai fan, ha una fanpage sul noto social. Zlatan, che dal 2012 è entrato nel vocabolario svedese con il verbo ‘zatlanare‘, che vuol dire dominare o agire con la forza, ha avuto da, nel 2006 Maximilian, e nel 2008 Vincent. Lei lasciò il lavoro per dedicarsi alla famiglia, personalmente, senza l’ausilio di tate o baby sitter. Oggi è manager del marito, con piena licenza di occuparsi dei suoi incarichi da circa ...

zazoomblog : Chi è la moglie di Ibrahimovic Helena Seger - #moglie #Ibrahimovic #Helena #Seger - CinqueRighe : RT @barbaracarfagna: Dopo il vaccino c’è l’ansia della ripartenza. Nessuno vuole più fare quello che faceva prima. C’è chi vuole cambiare c… - bocci_1 : RT @barbaracarfagna: Dopo il vaccino c’è l’ansia della ripartenza. Nessuno vuole più fare quello che faceva prima. C’è chi vuole cambiare c… - GaetanoPalmiott : @Daniel41167505 Si, e mia moglie sa anche con chi esco. Si tratta di solito concerti rock-metal che lei non gradisce e si fa zero problemi. - pensatore78 : RT @barbaracarfagna: Dopo il vaccino c’è l’ansia della ripartenza. Nessuno vuole più fare quello che faceva prima. C’è chi vuole cambiare c… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi moglie

... e diè in cerca di una storia accattivante ma che faccia sorridere con gusto. Il protagonista ... dopo che la sua exha preferito lasciare Milano per inseguire cause umanitarie. Francesco è ...... ma in realtà si espone a cadere sotto la stessa logica, quando è abbracciata daè ancora più ... i genitori, i parenti tutti e, in modo speciale, laZakia e le 3 bambine, Sofia, Miral e ...Eddie Murphy ha raccontato di quando la Paramount lo costrinse ad inserire una persona bianca nel cast de Il principe cerca moglie.Alla guida del Festival di Sanremo 2021 per il secondo anno consecutivo c’è Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastian ...