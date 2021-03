Chi è Ghemon Sanremo 2021: Età, Instagram, Testo Momento Perfetto (Di martedì 2 marzo 2021) Ghemon, all’anagrafe Giovanni Luca Picariello, è un celebre cantante rapper di origini irpine. Negli anni, dopo aver superato un difficile periodo di depressione, il suo talento e la sua passione per l’hip hop gli hanno permesso di conquistare la scena musicale divenendo di fatto uno dei rapper più conosciuti d’Italia. E’ concorrente della sezione BIG di Sanremo 2021. Chi è Ghemon? Nome: Giovanni Luca Picariello Data di nascita: 1 Aprile 1982 Età: 38 Anni Segno zodiacale: Ariete Professione: Cantante Luogo di nascita: Avellino Altezza: 177 Cm Peso: 79 Kg Tatuaggi: Ghemon sul suo corpo ha oltre quindici tatuaggi, il suo primo tattoo è un ideogramma cinese traducibile come Conoscere/Essere, la maggioranza dei tatuaggi inoltre ritraggono animali e alcuni personaggi di fantasia come il traghetto ... Leggi su chiecosa (Di martedì 2 marzo 2021), all’anagrafe Giovanni Luca Picariello, è un celebre cantante rapper di origini irpine. Negli anni, dopo aver superato un difficile periodo di depressione, il suo talento e la sua passione per l’hip hop gli hanno permesso di conquistare la scena musicale divenendo di fatto uno dei rapper più conosciuti d’Italia. E’ concorrente della sezione BIG di. Chi è? Nome: Giovanni Luca Picariello Data di nascita: 1 Aprile 1982 Età: 38 Anni Segno zodiacale: Ariete Professione: Cantante Luogo di nascita: Avellino Altezza: 177 Cm Peso: 79 Kg Tatuaggi:sul suo corpo ha oltre quindici tatuaggi, il suo primo tattoo è un ideogramma cinese traducibile come Conoscere/Essere, la maggioranza dei tatuaggi inoltre ritraggono animali e alcuni personaggi di fantasia come il traghetto ...

