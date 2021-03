Austria, strategia sovranista sui vaccini. Kurz: “Ema troppo lenta con le approvazioni, non faremo più affidamento sull’Ue per forniture” (Di martedì 2 marzo 2021) L’Austria si accoda ai Paesi di Visegrád e sui vaccini adotta la strategia sovranista. Prima del suo viaggio di giovedì in Israele, il Cancelliere Sebastian Kurz ha annunciato che Vienna, Copenaghen e altri “in futuro non faranno più affidamento sull’Ue (per la fornitura di vaccini, ndr) e, insieme a Israele, nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento”. Secondo il Cancelliere, “il fabbisogno della sola Austria è stimato a circa 30 milioni di dosi di vaccino”. Una partnership benvenuta anche dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che ieri ha detto che con Kurz e il primo ministro danese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) L’si accoda ai Paesi di Visegrád e suiadotta la. Prima del suo viaggio di giovedì in Israele, il Cancelliere Sebastianha annunciato che Vienna, Copenaghen e altri “in futuro non faranno più(per la fornitura di, ndr) e, insieme a Israele, nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento”. Secondo il Cancelliere, “il fabbisogno della solaè stimato a circa 30 milioni di dosi di vaccino”. Una partnership benvenuta anche dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che ieri ha detto che cone il primo ministro danese ...

