Acquaroli corre ai ripari | Ancona e metà Macerata più zona rossa che arancio scuro Altra stretta | arriva la nuova ordinanza

ziobaffi : Dalla chat dei dirigenti scolastici marchigiani. Tutte le superiori nella @RegioneMarcheIT chiuse da sabato 27, arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Acquaroli corre

Corriere Adriatico

L'ultima speranza andata 'Ormai c'è poco da fare' avrebbe mormorato nel serrato confronto il governatoreche fiuta anche odore di zona rossa imposta da Roma. Il livello dei contagi non è a ......questo il regionalismo? La responsabilità degli amministratori locali?la smetta di nascondersi dietro 'Roma' quando gli fa comodo. Mentre mette in scena questo teatrino il virus: se ...Ordinanza della Mancinelli che entra in vigore da oggi fino al 14 marzo. Anticipata la Regione: "Ci aspettavano subito delle indicazioni" ...ANCONA - Tecnicamente siamo in bilico tra zona arancio rinforzato e zona rossa. Praticamente invece, nella provincia di Ancona e in metà di quella maceratese sarà bene prepararsi ...