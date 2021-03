20 passeggeri imbarazzanti che non vorresti mai incontrare in un aereo

Leggi su virali.video

(Di martedì 2 marzo 2021) Vi è mai capitato di viaggiare ine vivere delle situazioni alquanto strane? Purtroppo capita a tutti di trovare, in certe occasioni, deiun po’ invadenti oppure delle situazioni che non esitano a creare un certo imbarazzo. Alcune persone non sanno affatto cosa sia lo “spazio personale”. Nel vivere in una società civile dovrebbero seguirsi determinate regole, per una semplice questione di benessere generale… tuttavia alcune persone si sentono libere di fare davvero quello che vogliono. Altre invece incontrano individui davvero eccentrici o assistono a situazioni piuttosto strane. Di seguito vi presentiamo alcune foto che dimostrano cosa è accaduto ad alcuni utenti, durante i loro viaggi. 1. In questo volo il principe dell’Arabia Saudita ha riservato 80 posti per i suoi falchi. Apparently a Saudi prince rented 80 seats in a plane for ...