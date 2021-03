Vibo | indagini nella pubblica istruzione | 10 arresti e 19 sequestri

(Di lunedì 1 marzo 2021) Lecondotte dai carabinieri del Comando provinciale diValentia hanno portato a 10ed al sequestro di 19 società Sono 10 gliscattati in seguito ad un’operazione condotta dai carabinieri del Comando provinciale diValentia per falsi e corruzione. I controlli sono stati effettuati nelle province di L'articolo proviene da Inews.it.

Al centro dellec'è l'Accademia Fidia di Stefanaconi, paese confinante conValentia, gestita dalla famiglia Licata. In carcere sono finiti: Michele Licata, 77 anni, ed i figli Davide ...Al centro dellec'è l'Accademia Fidia di Stefanaconi, paese confinante conValentia, gestita dalla famiglia Licata. In carcere sono finiti: Michele Licata, 77 anni, ed i figli Davide ...Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un blitz scattato stamattina nelle province di Vibo, Cosenza, Catanzaro, Reggio e Napoli ...L’Accademia Fidia di Stefanaconi, secondo gli inquirenti, era al centro di una rete di istituti paritari che ha illecitamente prodotto attestati per favorire la partecipazione a concorsi pubblici ...