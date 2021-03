Teramo, arrestato spacciatore di cocaina: era un vicebrigadiere dei carabinieri in servizio (Di lunedì 1 marzo 2021) Teramo, arrestato spacciatore di cocaina. Un vicebrigadiere dei carabinieri in servizio alla stazione di Castelnuovo Vomano (Teramo) è finito agli arresti domiciliari insieme ai suoi due fornitori. Oltre ad acquistare sistematicamente dosi di cocaina per sé ne teneva un po’ da parte e la spacciava a una decina di clienti fidelizzati. Non avendo denaro a sufficienza per acquistare droga si era messo a spacciare: fin qui nulla di strano, se non fosse che il protagonista di questa storia non è un pusher qualsiasi, bensì un vicebrigadiere dei carabinieri in servizio alla stazione di Castelnuovo Vomano (Teramo). L’uomo è finito agli arresti domiciliari insieme ai suoi due ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 1 marzo 2021)di. Undeiinalla stazione di Castelnuovo Vomano () è finito agli arresti domiciliari insieme ai suoi due fornitori. Oltre ad acquistare sistematicamente dosi diper sé ne teneva un po’ da parte e la spacciava a una decina di clienti fidelizzati. Non avendo denaro a sufficienza per acquistare droga si era messo a spacciare: fin qui nulla di strano, se non fosse che il protagonista di questa storia non è un pusher qualsiasi, bensì undeiinalla stazione di Castelnuovo Vomano (). L’uomo è finito agli arresti domiciliari insieme ai suoi due ...

Spacciava per drogarsi, carabiniere arrestato nel Teramano

Teramo - Spacciava per pagarsi la droga da consumare: protagonista della vicenda un vicebrigadiere dei carabinieri in servizio alla stazione di Castelnuovo Vomano (Teramo) finito agli arresti domiciliari insieme ai suoi due fornitori. Insieme ai tre arrestati sono indagate altre tre persone, tutte accusate di spaccio. L'operazione che ha portato agli arresti è ...

