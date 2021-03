Tennis: Roger Federer, niente Miami. Attesa per il suo rientro a Doha (Di lunedì 1 marzo 2021) Come riporta in un brevissimo tweet la giornalista della RTS, la tv svizzera di lingua francese, Musy Isabelle, arrivano novità circa la programmazione di Roger Federer. Il 20 volte campione Slam, infatti, non sarà al via del Masters 1000 di Miami, in programma dal 24 marzo senza la possibilità di usare l’Hard Rock Stadium. Un successivo tweet di Josè Morgado, peraltro, rimarca come l’unica reale certezza di Federer in questo momento sia di giocare l’ATP 250 di Doha, la prossima settimana, ponendo così un punto di domanda anche su un appuntamento caro all’elvetico, quello di Dubai, previsto per la settimana immediatamente successiva. La sicurezza è che dell’otto volte campione di Wimbledon vedremo ancora le gesta sulla terra rossa, anche se rimane un punto di domanda: quando partirà la sua campagna sul ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Come riporta in un brevissimo tweet la giornalista della RTS, la tv svizzera di lingua francese, Musy Isabelle, arrivano novità circa la programmazione di. Il 20 volte campione Slam, infatti, non sarà al via del Masters 1000 di, in programma dal 24 marzo senza la possibilità di usare l’Hard Rock Stadium. Un successivo tweet di Josè Morgado, peraltro, rimarca come l’unica reale certezza diin questo momento sia di giocare l’ATP 250 di, la prossima settimana, ponendo così un punto di domanda anche su un appuntamento caro all’elvetico, quello di Dubai, previsto per la settimana immediatamente successiva. La sicurezza è che dell’otto volte campione di Wimbledon vedremo ancora le gesta sulla terra rossa, anche se rimane un punto di domanda: quando partirà la sua campagna sul ...

