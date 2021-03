Temperature sempre sopra le righe, la normalità meteo è lontana (Di lunedì 1 marzo 2021) Abbiamo parlato del ritorno del maltempo e abbiamo detto che il graduale cedimento dell’Alta Pressione primaverile dovrebbe coincidere con un parziale ridimensionamento delle Temperature. Ma ne siamo proprio sicuri? Le Temperature si manterranno sopra le medie, ma non ovunque e non per molto Guardando le nostre mappe di previsione, nello specifico quelle relative alle anomalie termiche a 1500 metri di quota, non possiamo che constatare una persistenza dei valori termici al di sopra delle medie stagionali. La domanda che in molti si staranno ponendo è la seguente: ma allora perché parlare di maltempo. Beh, semplice, perché non è detto che a fronte di un peggioramento ci sia anche un calo sostanziale delle Temperature. Sicuramente ci sarà una diminuzione, ma non dobbiamo dimenticarci che arriveremo ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Abbiamo parlato del ritorno del maltempo e abbiamo detto che il graduale cedimento dell’Alta Pressione primaverile dovrebbe coincidere con un parziale ridimensionamento delle. Ma ne siamo proprio sicuri? Lesi manterrannole medie, ma non ovunque e non per molto Guardando le nostre mappe di previsione, nello specifico quelle relative alle anomalie termiche a 1500 metri di quota, non possiamo che constatare una persistenza dei valori termici al didelle medie stagionali. La domanda che in molti si staranno ponendo è la seguente: ma allora perché parlare di maltempo. Beh, semplice, perché non è detto che a fronte di un peggioramento ci sia anche un calo sostanziale delle. Sicuramente ci sarà una diminuzione, ma non dobbiamo dimenticarci che arriveremo ...

