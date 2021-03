Spostamenti, visite, seconde case: tutte le regole del nuovo Dpcm (Di lunedì 1 marzo 2021) Un ultimo confronto con le Regioni, poi Mario Draghi firmerà il nuovo Dpcm con le norme di contrasto al Covid-19, seguendo l’esempio del suo predecessore Conte. Due governi, una strategia comune: chiudere gli italiani in casa, vista l’impossibilità di far fronte all’emergenza economica con le poche briciole in arrivo dall’Europa e visto il fallimento di un piano di vaccinazione tragicomico, che ha messo a nudo tutti i problemi strutturali dell’Ue. E allora, sotto di nuovo con i divieti e le restrizioni, con tanto di ennesima, brillante invenzione cromatica: la fascia “arancione scuro”, una via di mezzo tra il rosso e l’arancione con la quale saremo tristemente costretti a prendere dimestichezza. Il nuovo testo entrerà in vigore a partire dal 6 marzo 2021 e confermerà l’ormai celebre divisione in fasce. Con la già ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 1 marzo 2021) Un ultimo confronto con le Regioni, poi Mario Draghi firmerà ilcon le norme di contrasto al Covid-19, seguendo l’esempio del suo predecessore Conte. Due governi, una strategia comune: chiudere gli italiani in casa, vista l’impossibilità di far fronte all’emergenza economica con le poche briciole in arrivo dall’Europa e visto il fallimento di un piano di vaccinazione tragicomico, che ha messo a nudo tutti i problemi strutturali dell’Ue. E allora, sotto dicon i divieti e le restrizioni, con tanto di ennesima, brillante invenzione cromatica: la fascia “arancione scuro”, una via di mezzo tra il rosso e l’arancione con la quale saremo tristemente costretti a prendere dimestichezza. Iltesto entrerà in vigore a partire dal 6 marzo 2021 e confermerà l’ormai celebre divisione in fasce. Con la già ...

