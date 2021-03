Snowboard, Mondiali di Rogla 2021: Fischnaller d’argento nel PGS (Di lunedì 1 marzo 2021) Roland Fischnaller vince la medaglia d’argento nel PGS ai Mondiali di Rogla 2021. Il 40enne azzurro si arrende in finale al russo Loginov, campione del mondo in carica, per un solo centesimo. Percorso netto per l’italiano, che ha avuto qualche difficoltà solo nei primi turni contro lo svizzero Galmarini, vincendo per soli due centesimi, salvo poi arrivare in finale con una serie di prestazioni di ottimo livello. Argento che si aggiunge quindi alla lunga collezione di medaglie di Fischnaller: con questa fanno sei medaglie nei Mondiali, la terza nel gigante parallelo dopo l’argento nel 2013 e il bronzo nel 2011. La medaglia di bronzo è andata all’altro russo Sobolev, vincitore contro il coreano Kim. Per quanto riguarda gli altri italiani, Aaron March è stato eliminato ai ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Rolandvince la medaglianel PGS aidi. Il 40enne azzurro si arrende in finale al russo Loginov, campione del mondo in carica, per un solo centesimo. Percorso netto per l’italiano, che ha avuto qualche difficoltà solo nei primi turni contro lo svizzero Galmarini, vincendo per soli due centesimi, salvo poi arrivare in finale con una serie di prestazioni di ottimo livello. Argento che si aggiunge quindi alla lunga collezione di medaglie di: con questa fanno sei medaglie nei, la terza nel gigante parallelo dopo l’argento nel 2013 e il bronzo nel 2011. La medaglia di bronzo è andata all’altro russo Sobolev, vincitore contro il coreano Kim. Per quanto riguarda gli altri italiani, Aaron March è stato eliminato ai ...

Coninews : CAPITAN FISCH D'ARGENTO ???? Roland #Fischnaller chiude al secondo posto il PGS dei Mondiali di Rogla e aggiunge un… - Marek_w34 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SNOWBOARD FISCHNALLER VINCE ARGENTO AI MONDIALI Per il 40enne un solo centesimo dal russo Loginov #SkySport #Snowbo… - sportface2016 : #Snowboard, Mondiali di #Rogla2021: #Fischnaller d’argento nel PGS - gemin_steven98 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SNOWBOARD FISCHNALLER VINCE ARGENTO AI MONDIALI Per il 40enne un solo centesimo dal russo Loginov #SkySport #Snowbo… - GianniVaretto : RT @SkySport: ULTIM'ORA SNOWBOARD FISCHNALLER VINCE ARGENTO AI MONDIALI Per il 40enne un solo centesimo dal russo Loginov #SkySport #Snowbo… -