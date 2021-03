Sanremo 1996: vincitore, canzoni top, classifica e momenti memorabili (Di lunedì 1 marzo 2021) Pare strano che siano già passati 25 anni da quel Sanremo 1996, un'edizione colma di successi, non solo tra i Campioni ma anche tra le Nuove Proposte. Basti pensare che tra queste ci furono Syria, Marina Rei, Carmen Consoli, Silvia Salemi e Petra Magoni. Il Festival venne condotto da Pippo Baudo (furono sue le ultime cinque edizioni consecutive) insieme all'attrice Sabrina Ferilli e alla modella argentina Valeria Mazza. Fu inoltre in questo anno che il premio della critica (che vinsero Elio e le storie tese con La terra dei cachi) venne intitolato a Mia Martini, scomparsa l'anno prima. Ron e Tosca, «Vorrei incontrarti fra cent'anni» Vorrei incontrarti fra cent'anniTu pensa al mondo fra cent'anniRitroverò i tuoi occhi neriTra milioni di occhi neriSaran belli più di ieri Una canzone che è rimasta indubbiamente indimenticabile. Come indimenticata rimase ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Pare strano che siano già passati 25 anni da quel, un'edizione colma di successi, non solo tra i Campioni ma anche tra le Nuove Proposte. Basti pensare che tra queste ci furono Syria, Marina Rei, Carmen Consoli, Silvia Salemi e Petra Magoni. Il Festival venne condotto da Pippo Baudo (furono sue le ultime cinque edizioni consecutive) insieme all'attrice Sabrina Ferilli e alla modella argentina Valeria Mazza. Fu inoltre in questo anno che il premio della critica (che vinsero Elio e le storie tese con La terra dei cachi) venne intitolato a Mia Martini, scomparsa l'anno prima. Ron e Tosca, «Vorrei incontrarti fra cent'anni» Vorrei incontrarti fra cent'anniTu pensa al mondo fra cent'anniRitroverò i tuoi occhi neriTra milioni di occhi neriSaran belli più di ieri Una canzone che è rimasta indubbiamente indimenticabile. Come indimenticata rimase ...

dade494 : RT @gippu1: 5) 'La terra dei cachi' (Elio e le Storie Tese, 1996). Degli Elii abbiamo già detto la settimana scorsa: questa è l'ultima esib… - gippu1 : 5) 'La terra dei cachi' (Elio e le Storie Tese, 1996). Degli Elii abbiamo già detto la settimana scorsa: questa è l… - Surabaya_Johnny : Per prepararmi alla settimana di Sanremo ho deciso di non aver più voce come Pippo Baudo nel 1996 - MoniaVenturini : RT @SanremoArchivio: ?? SANREMO 1996 ?? Elio e le storie tese ?? “La terra dei cachi” ?? 2º ?? Premio della Critica 'Mia Martini' https://t.… - marcoda1975 : Sanremo Story: le canzoni che hanno vinto il Festival nella categoria Giovani/Nuove Proposte dal 1996 al 2008 … -