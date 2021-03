Rho, incidente stradale: deceduto un operaio (Di lunedì 1 marzo 2021) Durante la mattinata di oggi, 1 marzo, si è consumata una tragedia nel Comune Lombardo di Rho, in Provincia di Milano. In Via Fratelli Cervi ha avuto luogo un incidente stradale, le cui persone coinvolte sono un camionista e un operaio rispettivamente di 56 e 49 anni. Secondo la dinamica ricostruita sulla base delle testimonianze e delle dichiarazioni, il conducente del veicolo avrebbe investito l’uomo durante una manovra di retromarcia nel cortile dell’Azienda nella quale i due lavorano. Il grave sinistro ha reso doveroso l’intervento delle ambulanze (2 per l’esattezza) e di un elicottero per soccorrere l’operaio. Questi è stato trasportato con urgenza in ospedale, ma le sue critiche condizioni hanno reso inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai medici nella speranza di tenerlo in vita. Il 49enne è quindi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Durante la mattinata di oggi, 1 marzo, si è consumata una tragedia nel Comune Lombardo di Rho, in Provincia di Milano. In Via Fratelli Cervi ha avuto luogo un, le cui persone coinvolte sono un camionista e unrispettivamente di 56 e 49 anni. Secondo la dinamica ricostruita sulla base delle testimonianze e delle dichiarazioni, il conducente del veicolo avrebbe investito l’uomo durante una manovra di retromarcia nel cortile dell’Azienda nella quale i due lavorano. Il grave sinistro ha reso doveroso l’intervento delle ambulanze (2 per l’esattezza) e di un elicottero per soccorrere l’. Questi è stato trasportato con urgenza in ospedale, ma le sue critiche condizioni hanno reso inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai medici nella speranza di tenerlo in vita. Il 49enne è quindi ...

