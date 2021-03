Reggio Calabria | arrestato ‘mago’ | accuse di truffa | omicidio e violenza sessuale

MarikaSurace : Così imparo a rimandare il trionfo sui miei nemici: hanno arrestato a Reggio Calabria il mago De Simone - corrierelamezia : Reggio Calabria, arrestato 'mago', è accusato di omicidio colposo di disabile - tempostretto : Un nuovo articolo: (Acr Messina, Novelli: “Ottima interpretazione della squadra”. VIDEO) è stato pubblicato su: Tem… - cronaca_news : Reggio Calabria, mago arrestato per omicidio: aveva convinto un disabile malato (poi morto) a non operarsi… - CorriereUmbria : Mago arrestato. Ha convinto disabile a sospendere cure #reggiocalabria #mago #disabile #arresto… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria

Le inchieste sono almeno venti: Milano, Roma, Napoli, Torino, Bari, Ma anche, Prato, Messina, Trani, in tutta in Italia i magistrati hanno messo le mani su affidamenti di comuni, Asl ...Il mago di: i reati di cui è accusato Il ' mago ' di origini siciliane esercitava in provincia di. I carabinieri, racconta l'Ansa , lo hanno arrestato per altri reati oltre a ...Si ferma in Calabria, per la precisione a Reggio Calabria la corsa del CJ Basket Taranto che incappa in una serata no al tiro e perde la sua imbattibilità dopo 13 partite di campionato. Al PalaCalafio ...Si è tenuto a Palazzo Sant’Agostino l’incontro per discutere sulle problematiche di sostenibilità e programmazione dei trasporti pubblici sul territorio provinciale, in particolare sul progetto Alta V ...