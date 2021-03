Questa finta primavera durerà soltanto fino a giovedì (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - Il grosso anticiclone che da più giorni domina l'Italia non molla la presa e dopo essere stato accarezzato da venti freschi nordorientali che ieri hanno provocato un brusco calo delle temperature, ora torna a essere più incisivo. Ma Questa "falsa primavera" ha i giorni contati, infatti se fino a giovedì la presenza anticiclonica farà salire ancora le temperature diurne che in taluni casi toccheranno nuovamente 20 C, dalla festa della Donna (dall'8 marzo) l'aria polare punterà l'Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che fino a giovedì le giornate saranno ampiamente soleggiate con cielo quasi sereno su gran parte delle regioni. In questo contesto le temperature massime saliranno gradualmente raggiungendo picchi di 20 C sulle valli del Trentino Alto Adige e su alcune ... Leggi su agi (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - Il grosso anticiclone che da più giorni domina l'Italia non molla la presa e dopo essere stato accarezzato da venti freschi nordorientali che ieri hanno provocato un brusco calo delle temperature, ora torna a essere più incisivo. Ma"falsa" ha i giorni contati, infatti sela presenza anticiclonica farà salire ancora le temperature diurne che in taluni casi toccheranno nuovamente 20 C, dalla festa della Donna (dall'8 marzo) l'aria polare punterà l'Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica chele giornate saranno ampiamente soleggiate con cielo quasi sereno su gran parte delle regioni. In questo contesto le temperature massime saliranno gradualmente raggiungendo picchi di 20 C sulle valli del Trentino Alto Adige e su alcune ...

