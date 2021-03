Principe Harry, la confessione choc: “Temevo la stessa fine di mia madre” (Di lunedì 1 marzo 2021) Confessioni scioccanti quelle del Principe Harry e Meghan che si sono concessi ad Oprah Winfrey nella prima intervista rilasciata dopo l’abbandono della corona Dopo l’addio alla famiglia reale e l’abbandono della corona, il Principe Harry e Meghan Markle si sono concessi ad Oprah Winfrey per la Cbs per la prima intervista ufficiali. “Ci saranno rivelazioni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Confessioni scioccanti quelle dele Meghan che si sono concessi ad Oprah Winfrey nella prima intervista rilasciata dopo l’abbandono della corona Dopo l’addio alla famiglia reale e l’abbandono della corona, ile Meghan Markle si sono concessi ad Oprah Winfrey per la Cbs per la prima intervista ufficiali. “Ci saranno rivelazioni L'articolo proviene da Inews.it.

