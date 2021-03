(Di lunedì 1 marzo 2021) Era ricoverato in un’ala privata dell’King Edward VII di Londra in seguito a un “malessere” di natura imprecisata. E se qualche giorno fa i tabloid inglesi avevano parlato di “miglioramento”, le notizie dell’ultima ora dicono il contrario: cresce l’per ledel 99enne, consorte della regina Elisabetta II. Il duca di Edimburgo è stato infattinelle ultime ore dalla clinica in cui si trovava da quasi due settimane (a causa di una non meglio precisata infezione) in undi Londra, il St Bartholomew’s Hospital, dove viene sottoposto a esami cardiaci per una “condizione pre esistente”. Lo riferisce oggi Buckingham Palace. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

disinformatico : Il Fatto Quotidiano annuncia la morte segreta del Principe Filippo. Da un anno. Però le fake news son colpa di Inte… - rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte 99enne della regina #Elisabetta ricoverato da ormai una settimana nell'#ospedale K… - GiaPettinelli : Gb: controlli al cuore, principe Filippo trasferito - Ultima Ora - ANSA - Corriere : Il principe Filippo trasferito di ospedale a Londra. «Risponde bene ai trattamenti» - clikservernet : Principe Filippo, allarme per le sue condizioni: trasferito in un altro ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo

Ilè stato trasferito stamane dall'ospedale King Edward VII di Londra al St Bartholomew's Hospital. Buckingham Palace ha confermato che il duca di Edimburgo sta rispondendo bene ai ...Cresce l'allarme per le condizioni del 99enne, consorte della regina Elisabetta II. Il duca di Edimburgo è stato infatti trasferito nelle ultime ore dalla clinica in cui si trovava da quasi due settimane per una non meglio ...Il 99enne consorte della regina è stato trasferito in un altro ospedale, era ricoverato da quasi due settimane ...Cresce l'allarme per le condizioni del 99enne principe Filippo, consorte della regina Elisabetta II. Il duca di Edimburgo è stato infatti trasferito nelle ultime ore dalla clinica in cui si trovava da ...