Pinotti a TPI | “Bene la nomina di Figliuolo perché serve una gestione militare della pandemia”

Leggi su tpi

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il premier Mario Draghi hato il nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, che prenderà il posto di Domenico Arcuri. Si tratta di Francesco Paolo, un alpino, Generale di Corpo d’Armata. Per comprendere meglio il cambio di passo che ci sarà, TPI ha intervistato l’ex ministraDifesa Roberta. Cosa rappresenta ladi? “Figlioulo è un Generale che ho sempre stimato molto, non solo per come ha condotto i comandi in missioni internazionali molto delicate in Afghanistan e in Kossovo, ma anche per come l’ho conosciuto, quasi quotidianamente, quando era Capo ufficio generale del Capo di Stato Maggiore, che era il Generale Graziano. Ho poi avuto modo di seguire il suo percorso anche da comandante logistico dell’Esercito e ne ho ...