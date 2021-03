Parigi-Nizza 2021: programma, orari, tv, streaming, partecipanti (Di lunedì 1 marzo 2021) Si entra sempre più nel vivo della primavera ciclistica 2021. Di fatti, dopo le prime classiche dell’anno, da domenica 7 marzo sino a domenica 14, diversi big del circuito internazionale, che tra pochi mesi si contenderanno Giro, Tour e Vuelta, si sfideranno lungo le strade di Francia per l’ambitissima 79esima edizione della Parigi-Nizza. Otto tappe, una cronometro individuale, due frazioni per le ruote veloci, quattro mosse, e poi il tappone di montagna di Valdeblore La Colmiane. Chi si aggiudicherà la maglia gialla? Tra i principali contendenti alla conquista di questa 79esima edizione della Parigi-Nizza figurano il vincitore uscente Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), il due volte trionfatore della Vuelta e super protagonista dell’ultimo Tour Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Tiesj Benoot (Team DSM), ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Si entra sempre più nel vivo della primavera ciclistica. Di fatti, dopo le prime classiche dell’anno, da domenica 7 marzo sino a domenica 14, diversi big del circuito internazionale, che tra pochi mesi si contenderanno Giro, Tour e Vuelta, si sfideranno lungo le strade di Francia per l’ambitissima 79esima edizione della. Otto tappe, una cronometro individuale, due frazioni per le ruote veloci, quattro mosse, e poi il tappone di montagna di Valdeblore La Colmiane. Chi si aggiudicherà la maglia gialla? Tra i principali contendenti alla conquista di questa 79esima edizione dellafigurano il vincitore uscente Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), il due volte trionfatore della Vuelta e super protagonista dell’ultimo Tour Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Tiesj Benoot (Team DSM), ...

