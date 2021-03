Myanmar: San Suu Kyi riappare in video al processo, “sta bene” (Di lunedì 1 marzo 2021) La leader della Birmania non si vedeva dallo scorso 1 febbraio, quando l'esercito l’aveva deposta e arrestata insieme ad altre centinaia di politici ed esponenti del governo civile, sostituito da una giunta militare Leggi su lastampa (Di lunedì 1 marzo 2021) La leader della Birmania non si vedeva dallo scorso 1 febbraio, quando l'esercito l’aveva deposta e arrestata insieme ad altre centinaia di politici ed esponenti del governo civile, sostituito da una giunta militare

LaStampa : Myanmar: San Suu Kyi riappare in video al processo, “sta bene” - messveneto : Myanmar: San Suu Kyi riappare in video al processo, “sta bene”: La leader della Birmania non si vedeva dallo scorso… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Due mesi di vaccinazioni: com’è andata in Italia, Francia e Usa - angiuoniluigi : RT @Corriere: Due mesi di vaccinazioni: com’è andata in Italia, Francia e Usa - Alexandre_Nog : RT @Corriere: Due mesi di vaccinazioni: com’è andata in Italia, Francia e Usa -