Milan, tegola per Pioli: lesione muscolare per Ibrahimovic, sospiro di sollievo per Rebic. I tempi di recupero (Di lunedì 1 marzo 2021) Nuovi guai per Stefano Pioli.Il Milan potrebbe dover fare a meno di Zlatan Ibrahimovic per le prossime settimane. Importanti aggiornamenti sugli infortunati, infatti, sono arrivati proprio pochi istanti fa tramite i canali ufficiali del club. Nonostante i rossoneri siano tornati dalla trasferta della Capitale con un ricco bottino, non mancano le brutte notizie per Stefano Pioli relativi ai tre calciatori che ieri avevano accusato dei problemi durante la sfida dell'Olimpico. Le notizie più critiche arrivano da Zlatan Ibrahimovic i cui esami avrebbero evidenziato una lesione muscolare del muscolo lungo adduttore sinistro. Improbabile dunque che lo svedese possa scendere in campo per le prossime sfide che attenderanno il Milan tra campionato ed Europa ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Nuovi guai per Stefano.Ilpotrebbe dover fare a meno di Zlatanper le prossime settimane. Importanti aggiornamenti sugli infortunati, infatti, sono arrivati proprio pochi istanti fa tramite i canali ufficiali del club. Nonostante i rossoneri siano tornati dalla trasferta della Capitale con un ricco bottino, non mancano le brutte notizie per Stefanorelativi ai tre calciatori che ieri avevano accusato dei problemi durante la sfida dell'Olimpico. Le notizie più critiche arrivano da Zlatani cui esami avrebbero evidenziato unadel muscolo lungo adduttore sinistro. Improbabile dunque che lo svedese possa scendere in campo per le prossime sfide che attenderanno iltra campionato ed Europa ...

