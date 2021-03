Meteo Italia – In arrivo freddo con neve e pioggia sulla penisola (Di lunedì 1 marzo 2021) La nuova settimana sembra destinata ad essere assai dinamica sul fronte Meteo-climatico. Passeremo infatti da un ostinato anticiclone già da Lunedì ad un autentico blitz freddo con il ritorno delle piogge e pure della neve. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci propongono le previsioni. Lunedì 1 Marzo, sarà una giornata ancora parzialmente condizionata da masse d’aria fredda sopraggiunte Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) La nuova settimana sembra destinata ad essere assai dinamica sul fronte-climatico. Passeremo infatti da un ostinato anticiclone già da Lunedì ad un autentico blitzcon il ritorno delle piogge e pure della. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci propongono le previsioni. Lunedì 1 Marzo, sarà una giornata ancora parzialmente condizionata da masse d’aria fredda sopraggiunte

