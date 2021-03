M5s | la guida di Conte è un titolo che piace quasi a tutti

mara_pi56633301 : RT @MinistroEconom1: Ai sostenitori del M5S che si lamentano dell'incoronazione di Conte a guida del Movimento in barba a qualsiasi voto su… - cristiansella : RT @MinistroEconom1: Ai sostenitori del M5S che si lamentano dell'incoronazione di Conte a guida del Movimento in barba a qualsiasi voto su… - ViaEmilia771 : @DonatoRobilotta @PartSocialista @PsiEmilRomagna @PsiBologna @NenciniPsi @e_maraio @maurodelbue Il PD si è infatuat… - CGlonfoni : RT @trinity_mio: Il sondaggio di Mentana su la 7 mostra che il #M5S a guida #Conte arriverebbe al 22% e il PD al 14% Faccio i complimenti… - CapraGianfranc2 : RT @trinity_mio: Il sondaggio di Mentana su la 7 mostra che il #M5S a guida #Conte arriverebbe al 22% e il PD al 14% Faccio i complimenti… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s guida

... una riflessione sull'ipotesi diduale'. Ovvero doppio segretario uomo e donna come per la ... il martedì si dice che Salvini è un europeista, il mercoledì è un problema la rifondazione di...'.Ma con ancora molti punti interrogativi sulla parte operativa dell'incarico: dal ruolo stesso dell'ex premier al rapporto con la piattaforma Rousseau, alla nuova strategia del Movimento e alla spinosa ...L'ipotesi di un M5s guidato da Giuseppe Conte sembra piacere agli italiani: il Movimento infatti, secondo un sondaggio Swg per il Tg de La7 di Enrico Mentana, tornerebbe al 22 per cento salendo di 6,2 ...Sondaggi, M5S con Giuseppe Conte ruba voti al Pd. Giù anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e Lega di Matteo Salvini... M5s al 22% con Giuseppe Conte leader (+6,2%): lo svela il sondaggio Swg per ...