L’infortunio di Ibrahimovic | c’è la lesione | tegola per il Milan | i tempi di recupero

C'è grande preoccupazione in casa Milan per l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic, l'attaccante rossonero sarà costretto a saltare le prossime partite di campionato a causa di una lesione. La squadra di Stefano Pioli è reduce dal successo in campionato contro la Roma, prova di forma contro un avversario sicuramente forte e dopo due sconfitte consecutive. I rossoneri sono ancora pienamente in corsa per lo scudetto nonostante il rendimento altissimo dell'Inter, le prossime sfide saranno fondamentali. Il Milan non potrà contare però su Zlatan Ibrahimovic. L'infortunio di Ibrahimovic, le ultime Foto di Matteo Bazzi / AnsaPessime notizie in casa Milan sull'infortunio dell'attaccante Zlatan Ibrahimovic.

CalcioWeb : Tegola in casa @acmilan: l'infortunio di #Ibrahimovic è serio - cippiriddu : Che l'infortunio di Ibrahimovic sia vero è dimostrato dal fatto che è uscito dal campo sull'1-1. Di certo non si me… - raspa90 : RT @tvblogit: #Ibrahimovic a #Sanremo2021, ma non in campo col Milan, almeno per i prossimi dieci giorni. Comunicata poco fa ufficialmente… - GalantoMassimo : RT @tvblogit: #Ibrahimovic a #Sanremo2021, ma non in campo col Milan, almeno per i prossimi dieci giorni. Comunicata poco fa ufficialmente… - robertopontillo : #Ibrahimovic a #Sanremo2021, ma non in campo col Milan, almeno per i prossimi dieci giorni. Comunicata poco fa uffi… -

