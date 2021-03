Lazio-Torino, l’Asl: “squadra in quarantena fino alla mezzanotte di martedì” (Di lunedì 1 marzo 2021) La situazione in casa Torino è sempre più incerta, la squadra di Davide Nicola non è scesa in campo nella partita contro il Sassuolo a causa dei casi di Covid nel gruppo squadra, incertezza anche in vista della partita di domani contro la Lazio, non sembrano esserci i margini per scendere in campo. I granata sono pienamente in corsa per la salvezza, ma hanno bisogno di altri punti per raggiungere l’obiettivo, la squadra sta disputando una stagione assolutamente al di sotto delle aspettative e le prossime gare saranno fondamentali. Il rendimento potrebbe essere condizionato dai casi di Coronavirus. Lazio-Torino, la situazione Foto di Alessandro Di Marco / AnsaNon è ancora chiara la situazione in vista del match della 25esima giornata del campionato di Serie A tra ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 marzo 2021) La situazione in casaè sempre più incerta, ladi Davide Nicola non è scesa in campo nella partita contro il Sassuolo a causa dei casi di Covid nel gruppo, incertezza anche in vista della partita di domani contro la, non sembrano esserci i margini per scendere in campo. I granata sono pienamente in corsa per la salvezza, ma hanno bisogno di altri punti per raggiungere l’obiettivo, lasta disputando una stagione assolutamente al di sotto delle aspettative e le prossime gare saranno fondamentali. Il rendimento potrebbe essere condizionato dai casi di Coronavirus., la situazione Foto di Alessandro Di Marco / AnsaNon è ancora chiara la situazione in vista del match della 25esima giornata del campionato di Serie A tra ...

