Laura Pausini trionfa ai Golden Globes (Di lunedì 1 marzo 2021) con “Io sì (Seen)” dal film di Edoardo Ponti “La vita davanti a sé” con Sophia Loren Laura Pausini ha vinto il Golden Globe come miglior canzone per ‘Io sì (Seen)’ dal film di Edoardo Ponti ‘La vita davanti a sé’, con Sophia Loren. Il testo della canzone è di Diane Warren… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 1 marzo 2021) con “Io sì (Seen)” dal film di Edoardo Ponti “La vita davanti a sé” con Sophia Lorenha vinto ilGlobe come miglior canzone per ‘Io sì (Seen)’ dal film di Edoardo Ponti ‘La vita davanti a sé’, con Sophia Loren. Il testo della canzone è di Diane Warren… L'articolo Corriere Nazionale.

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - Corriere : Golden Globes, Laura Pausini vince per la canzone: Io sì (Seen) - ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - csnfsma_ : RT @NetflixIT: La vita davanti a sé - Miglior canzone: “Io Sì (Seen)” - Laura Pausini e Diane Warren ?? @goldenglobes - goldenariess : RT @goldenglobes: Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (@NiccoloAgliardi) f… -