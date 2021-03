La terza ondata avanza: grosso aumento dei ricoveri e l'indice di positività vola (Di lunedì 1 marzo 2021) Un'altra prova che la terza ondata avanza e che chi nei giorni scorsi ha gracchiato di riaperture solo per cavalcare il malcontento ha perso una preziosa occasione per tacere e si può anche annoverare ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021) Un'altra prova che lae che chi nei giorni scorsi ha gracchiato di riaperture solo per cavalcare il malcontento ha perso una preziosa occasione per tacere e si può anche annoverare ...

stanzaselvaggia : Esattamente un anno fa, il 27 febbraio 2020, partiva la campagna “Milano non si ferma”. Dopo un anno e 100 000 mort… - stanzaselvaggia : Ricordiamoci che Bonaccini è passato in 5 giorni da “riapriamo ristoranti la sera, sono d’accordo con Salvini”, a “… - Maxdero : #Salvini: '“Se si va a pranzo in sicurezza, perché no a cena?” #Bertolaso: 'A Brescia evidentemente ci troviamo di… - Marco1999Busa : RT @AzzurraBarbuto: Dicono che siamo già alla terza ondata. Io ero rimasta alla seconda. - Ecate31 : RT @globalistIT: Quelli che ancora pochi giorni fa gracchiavano di aperture sono i mandanti morali di tanti assembramenti. Ecco i dati del… -