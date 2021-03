Juventus, Pirlo: "Crediamo nello Scudetto". C'è un positivo al Covid (Di lunedì 1 marzo 2021) "Siamo lontani dalle vetta, ma i nostri obiettivi non cambiano. Dobbiamo pensare a vincere una partita dopo l'altra perché è nelle nostre corde". Andrea Pirlo non ha nessuna intenzione di accettare l'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) "Siamo lontani dalle vetta, ma i nostri obiettivi non cambiano. Dobbiamo pensare a vincere una partita dopo l'altra perché è nelle nostre corde". Andreanon ha nessuna intenzione di accettare l'...

