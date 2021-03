«Italiani di m…a» e l’aggressione: a Pistoia la gang scatena l’odio razziale contro 5 ragazzi (Di lunedì 1 marzo 2021) La richiesta di una sigaretta, il pestaggio, la rapina e quella frase: «Voi Italiani non valete niente. Italiani di me…a, adesso vi picchiamo, così imparate a dare noia agli stranieri». È la dinamica di un’aggressione avvenuta venerdì sera nel centro storico di Pistoia ai danni di cinque ragazzi. Per l’episodio la polizia ha identificato e fermato 4 giovani, dei quali uno minorenne. Oltre al reato di rapina e di lesioni personali in concorso, alla gang è stata contestata anche l’aggravante dell’odio razziale. La scusa della sigaretta e poi l’aggressione I cinque ragazzi che erano in centro sono stati avvicinati dai loro aggressori con la scusa di una sigaretta. Il rifiuto ha scatenato prima le minacce, perpetrate anche ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) La richiesta di una sigaretta, il pestaggio, la rapina e quella frase: «Voinon valete niente.di me…a, adesso vi picchiamo, così imparate a dare noia agli stranieri». È la dinamica di un’aggressione avvenuta venerdì sera nel centro storico diai danni di cinque. Per l’episodio la polizia ha identificato e fermato 4 giovani, dei quali uno minorenne. Oltre al reato di rapina e di lesioni personali in concorso, allaè stata contestata anche l’aggravante del. La scusa della sigaretta e poiI cinqueche erano in centro sono stati avvicinati dai loro aggressori con la scusa di una sigaretta. Il rifiuto hato prima le minacce, perpetrate anche ...

