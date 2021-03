In possesso di un’arma e 200 cartucce: nei guai pregiudicato salernitano (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I Carabinieri della Compagnia di Salerno continuano l’attività di controllo e prevenzione sul territorio de capoluogo, a tutela della sicurezza collettiva. Questa volta a finire nelle maglie del dispositivo dell’Arma territoriale è il pregiudicato salernitano 34enne B.B., residente nella zona di Matierno. Osservato da qualche giorno poiché diverse segnalazioni indicavano movimenti frequenti di persone nella zona dell’abitazione, è stato fermato per essere sottoposto a controllo e perquisizione sia personale che domiciliare. L’operazione dei Carabinieri del NORM della Compagnia, coadiuvati per l’occasione da un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Sarno, ha dato esito positivo. Ben nascosta all’interno dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 6,35 oltre a 200 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I Carabinieri della Compagnia di Salerno continuano l’attività di controllo e prevenzione sul territorio de capoluogo, a tutela della sicurezza collettiva. Questa volta a finire nelle maglie del dispositivo dell’Arma territoriale è il34enne B.B., residente nella zona di Matierno. Osservato da qualche giorno poiché diverse segnalazioni indicavano movimenti frequenti di persone nella zona dell’abitazione, è stato fermato per essere sottoposto a controllo e perquisizione sia personale che domiciliare. L’operazione dei Carabinieri del NORM della Compagnia, coadiuvati per l’occasione da un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Sarno, ha dato esito positivo. Ben nascosta all’interno dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 6,35 oltre a 200 ...

