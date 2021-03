Ibrahimovic e il logorio del tempo | tutti gli infortuni

Leggi su panorama

(Di lunedì 1 marzo 2021) La lesione del muscolo lungo dell'adduttore sinistro, patita nel corso di Roma-Milan, è il terzoo muscolare di Zlatannel corso di questa stagione. Il quarto stop, considerando anche il periodo da contagiato Covid dello scorso autunno. Una serie di problemi fisici che ha fin qui tenuto lo svedese lontano dal campo per 71 giorni in sei mesi, limitando il suo apporto per la squadra di Pioli soprattutto a partire dal guaio di novembre a Napoli: prima è stato un grande(10 gol in 6 partite limitandosi al campionato), dopo i numeri sono cambiati e le statistiche scese. Non siamo ancora all'allarme rosso, ma considerata l'età di Zlatan - che ha compiuto 39 anni a ottobre - e il suo pregresso medico prima di tornare al Milan, è chiaro che una riflessione si impone anche in vista delle scelte dei prossimi ...