Guido Bertolaso non si candiderà a sindaco di Roma (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - Guido Bertolaso non sarà il candidato sindaco di Roma per il centrodestra. A spiegarlo è lo stesso ex capo della Protezione civile, ora consulente della Lombardia per il piano vaccinale, ospite di Quarta Repubblica su Rete 4. "Lavoro volontario per la Regione Lombardia e non posso pensare di usare questo ruolo per fare campagna elettorale. Dunque, per la mia candidatura a sindaco di Roma, con rammarico, dico che dovranno trovarne un altro", spiega Bertolaso, che ricorda: "L'idea di Roma è stata una suggestione dello scorso autunno, lavorando in Lombardia non posso essere più candidato. Non faccio campagna elettorale con il lavoro che sto facendo". "L'idea di Roma è stata una suggestione dello scorso autunno - ha detto ... Leggi su agi (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI -non sarà il candidatodiper il centrodestra. A spiegarlo è lo stesso ex capo della Protezione civile, ora consulente della Lombardia per il piano vaccinale, ospite di Quarta Repubblica su Rete 4. "Lavoro volontario per la Regione Lombardia e non posso pensare di usare questo ruolo per fare campagna elettorale. Dunque, per la mia candidatura adi, con rammarico, dico che dovranno trovarne un altro", spiega, che ricorda: "L'idea diè stata una suggestione dello scorso autunno, lavorando in Lombardia non posso essere più candidato. Non faccio campagna elettorale con il lavoro che sto facendo". "L'idea diè stata una suggestione dello scorso autunno - ha detto ...

SkyTG24 : 'Non si può continuare a scendere seguendo la fascia anagrafica, il Paese deve ripartire', ha dichiarato Guido… - matteosalvinimi : Ho sentito questa mattina @Bertolaso_Guido mentre accompagnava la squadra di medici lombardi in Umbria. La solidari… - fattoquotidiano : La solenne promessa del commissario Guido Bertolaso dei vaccini 7 giorni su 7, 24 su 24, in Lombardia è già naufrag… - Diego_Bruno80 : RT @QRepubblica: 'Ai primi di aprile saremo inondati di vaccini tra Johnson e Johnson e lo Sputnik, ad aprile avremo 5 vaccini diversi che… - MilenaPapale : @QRepubblica @Bertolaso_Guido Parlate sempre e solo di vaccino, come unica alternativa . Mi chiedo, perché non parl… -