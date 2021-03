Grande Fratello Vip chi vincerà? Sondaggi e bookmakers parlano chiaro

(Di lunedì 1 marzo 2021)Vip torna in onda questa sera con la puntata finale della stagione più lunga di sempre, chi sarà il vincitore: iVip, Fonte foto: Facebook (@)Questa sera torna in onda il reality di Canale Cinque con la puntata della finale su Canale Cinque con Alfonso Signorini, i due opinionisti Antonella Elia e Pupo e tutti gli eliminati dalla casa nel corso dei cinque mesi. Dopo cinque mesi finalmente sarà decretato il nome del vincitore, a giocarsela sono i cinque finalisti: Tommaso, Dayane, Stefania, Pierpaolo e Andrea Zelletta arrivati fino alla fine e pronti a sfidarsi a colpi di nomination. In attesa di scoprire chi sarà il prescelto dal televoto, i ...

trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - Andi34338935 : RT @damncatra: mi fanno morire sul # tzvip che hanno deciso che questo è il grande fratello di tommaso zorzi quando questa edizione è lette… - Grazia55786504 : RT @Zainsvoice__: La cosa più giusta, che rispecchierebbe tutto il gf, sarebbe che stasera Tommaso e Stefania spegnessero insieme le luci d… -

In prima serata su Canale 5 la finale di Vip , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, questa sera. Ad affiancarlo i due opinionisti Antonella Elia e Pupo. Era il 14 settembre scorso ...

Risate e scherzi hanno caratterizzato questa edizione di Grande Fratello Vip, ecco una compilation dei momenti più memorabili.

Il Grande Fratello Vip sta per andare in scena con la finalissima. Chi sono i concorrenti preferiti per la vittoria secondo i bookmakers?