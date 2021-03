Golf: Woods a fan e colleghi, ‘mi state aiutando in un momento difficile’ (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – “È difficile spiegare quanto sia stato toccante quando ho acceso la tv e ho visto tutte le magliette rosse. Dico a ogni giocatore di Golf e a ogni fan: ‘Mi state davvero aiutando a superare questo momento difficile’”. Così su Twitter Tiger Woods a meno di una settimana dal terribile incidente d’auto in cui ha riportato diverse fratture alla gamba destra. Il 45enne campionissimo del gol ringrazie i colleghi per la dimostrazione di affetto e di sostegno di ieri al WGC-Workday Championship, quando in tanti hanno indossato il suo iconico completo con la maglietta rossa e i pantaloni neri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – “È difficile spiegare quanto sia stato toccante quando ho acceso la tv e ho visto tutte le magliette rosse. Dico a ogni giocatore die a ogni fan: ‘Midavveroa superare questo”. Così su Twitter Tigera meno di una settimana dal terribile incidente d’auto in cui ha riportato diverse fratture alla gamba destra. Il 45enne campionissimo del gol ringrazie iper la dimostrazione di affetto e di sostegno di ieri al WGC-Workday Championship, quando in tanti hanno indossato il suo iconico completo con la maglietta rossa e i pantaloni neri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

