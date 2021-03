GF Vip, Dayane Mello innamorata di uno degli autori: la confessione notturna (Di lunedì 1 marzo 2021) Dayane Mello si è innamorata di uno degli autori del Grande Fratello Vip? È questo il sospetto del pubblico italiano dopo la confessione della modella brasiliana, che ha gettato qua e là alcuni indizi ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021)si èdi unodel Grande Fratello Vip? È questo il sospetto del pubblico italiano dopo ladella modella brasiliana, che ha gettato qua e là alcuni indizi ...

trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - GiuseppeporroIt : Dayane Mello rivela chi, secondo lei, vincerà il Grande Fratello VIP 5 (VIDEO) #DayaneMello #gfivip - Manuel_Real_Off : L’ultimo gossip ?? #GfVip - ErbacciaCattiva : RT @Clara67049804: Stanotte Dayane ha detto che stasera l’aspetterà la persona di cui è innamorata e non si tratta di un ex vip. Quindi mol… -