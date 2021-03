GdS – Ora il compito più difficile per Conte. E l’Inter non è solo Lukaku (Di lunedì 1 marzo 2021) l’Inter si gode un’altra giornata in testa alla classifica La vittoria sul Genoa fa vivere una domenica tranquilla a tutto l’ambiente Inter che si può godere così un’altra giornata in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sul Milan. Ora per Conte viene il compito più difficile: mantenere i piedi per terra, ma l’Inter non è solo Lukaku. “Se non siamo ancora ai titoli di coda e al «The end», il merito è del Milan capace di rialzare la testa a Roma. Ma se questo campionato non diventerà un thriller da premio Oscar, il finale sembra ugualmente quasi già scritto. l’Inter accelera per andare a prendersi il suo 19° scudetto (sono consentiti dai nerazzurri tutti gli scongiuri possibili e immaginabili). Numeri da caterpillar: quinta vittoria ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 1 marzo 2021)si gode un’altra giornata in testa alla classifica La vittoria sul Genoa fa vivere una domenica tranquilla a tutto l’ambiente Inter che si può godere così un’altra giornata in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sul Milan. Ora perviene ilpiù: mantenere i piedi per terra, manon è. “Se non siamo ancora ai titoli di coda e al «The end», il merito è del Milan capace di rialzare la testa a Roma. Ma se questo campionato non diventerà un thriller da premio Oscar, il finale sembra ugualmente quasi già scritto.accelera per andare a prendersi il suo 19° scudetto (sono consentiti dai nerazzurri tutti gli scongiuri possibili e immaginabili). Numeri da caterpillar: quinta vittoria ...

Ultime Notizie dalla rete : GdS Ora Mafia nell'Agrigentino, la fuga dopo la soffiata ma l'informazione era fasulla L avvocato mi ha detto che devono fare 52 arresti fra Ravanusa, Canicatt , Palma e Licata. Lo ha detto a mio nipote, ne ho parlato con Lillo Di Caro e ora sto avvisando te . Un collega di Angela Porcello, finita in carcere il 2 febbraio nell operazione antimafia Xydi, con l accusa di essere il cassiere e il consigliori del mandamento mafioso di ...

Mare Monstrum, Ettore Morace chiede il patteggiamento Chiede il patteggiamento Ettore Morace nell indagine Mare Monstrum . L udienza preliminare fissata per il 15 marzo, ma gi da ora si profilano novit sull esito che avr per alcuni degli indagati per i quali la Procura di Trapani ha chiesto il rinvio a giudizio. Si tratta di quello che originariamente stato il troncone ...

A marzo torna l'ora legale, ecco in quale giorno entrerà in vigore Giornale di Sicilia Esplosioni a Stromboli, cenere vulcanica dall'Etna: ore di allerta in Sicilia Dopo l’Etna, lo Stromboli . L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, rende noto che nella notte, alle 2.32, si è ...

A marzo torna l'ora legale, ecco in quale giorno entrerà in vigore A marzo torna l'ora legale . Alle 2 del mattino dell’ultima domenica del mese, nella notte tra il 27 e il 28 Marzo entrerà in vigore l’ora legale. Come ...

