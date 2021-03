Fino a quando ci sarà il coprifuoco in Italia e quando si potrà uscire dopo le ore 22: la possibile data (Di lunedì 1 marzo 2021) quando finisce il coprifuoco in Italia e quando si potrà uscire dopo le 22? E’ questa – tra le tante – una delle domande che più gli Italiani nell’ultimo periodo si pongono, soprattutto ora che si avvicina la primavera e le giornate hanno ripreso ad allungarsi. Cambierà qualcosa dal 6 marzo? No, con il nuovo Dpcm – il primo dell’esecutivo Draghi – in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, il coprifuoco alle 22 resta. Si potrà uscire oltre quell’orario e con autocertificazione alla mano (da presentare nel caso di un eventuale controllo) solo per motivi dettati da necessità, salute o lavoro. Leggi anche: Nuovo Dpcm Draghi: tutte le novità per shopping, cinema, ristoranti e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021)finisce ilinsile 22? E’ questa – tra le tante – una delle domande che più glini nell’ultimo periodo si pongono, soprattutto ora che si avvicina la primavera e le giornate hanno ripreso ad allungarsi. Cambierà qualcosa dal 6 marzo? No, con il nuovo Dpcm – il primo dell’esecutivo Draghi – in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, ilalle 22 resta. Sioltre quell’orario e con autocertificazione alla mano (da presentare nel caso di un eventuale controllo) solo per motivi dettati da necessità, salute o lavoro. Leggi anche: Nuovo Dpcm Draghi: tutte le novità per shopping, cinema, ristoranti e ...

