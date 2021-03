Finale GFVip stasera in tv: data, orario, anticipazioni e streaming (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutto pronto per la finalissima del Grande Fratello Vip al termine della più lunga edizione della storia che ha costretto i ‘vipponi’ a trascorrere persino le feste natalizie all’interno della casa più spiata d’Italia. Ora l’attesa è finita e dalle 21:45 andrà in onda l’ultimo atto con Pierpaolo Petrelli, Stefania Orlando, Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta pronti a contendersi la vittoria e il montepremi in palio, 100mila euro. Televoto dopo televoto, su Canale 5, Alfonso Signorini affiancato dai due opinionisti Antonella Elia e Pupo eleggerà il vincitore. I primi due Vip in sfida sono Andrea Zelletta e Tommaso. “La Finale sarà una serata piena di emozioni a iniziare da una sigla spettacolare che porterà i protagonisti e il pubblico a spasso nel tempo, proprio come ha fatto questa quinta edizione da record di Grande Fratello Vip“, si legge sul sito di ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutto pronto per la finalissima del Grande Fratello Vip al termine della più lunga edizione della storia che ha costretto i ‘vipponi’ a trascorrere persino le feste natalizie all’interno della casa più spiata d’Italia. Ora l’attesa è finita e dalle 21:45 andrà in onda l’ultimo atto con Pierpaolo Petrelli, Stefania Orlando, Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta pronti a contendersi la vittoria e il montepremi in palio, 100mila euro. Televoto dopo televoto, su Canale 5, Alfonso Signorini affiancato dai due opinionisti Antonella Elia e Pupo eleggerà il vincitore. I primi due Vip in sfida sono Andrea Zelletta e Tommaso. “Lasarà una serata piena di emozioni a iniziare da una sigla spettacolare che porterà i protagonisti e il pubblico a spasso nel tempo, proprio come ha fatto questa quinta edizione da record di Grande Fratello Vip“, si legge sul sito di ...

